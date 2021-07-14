هل يتفوق شوبير "الابن" على "الأب" حال التتويج بالنجمة العاشرة؟

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القاهرة - سامية سيد - يترقب مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي تحقيق إنجاز ومجد شخصي حال تتويج النسور الحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل خلال مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتفوق على والده أحد الحراس التاريخيين للأهلي.

ويمني مصطفى شوبير النفس في التتويج بلقب إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه والعاشرة في تاريخ القلعة الحمراء بعدما سبق وتوج باللقب القاري في النسخة الماضية 2020 على حساب الزمالك، في المباراة الشهيرة بعدما كان مقيدا في القائمة الإفريقية بالموسم الماضي.

وحال تتويج مصطفى شوبير مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل سيتفوق على والده من حيث مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعدد مرتين في الوقت الذي لم ينجح خلاله والده سوى في التتويج باللقب القاري لمرة واحدة عام 1987.

المفارقة أن مصطفى شوبير على مقربة من تخطي إنجاز والده وهو لا يزال صغير السن ولم يحرس عرين الفريق الأحمر حتى الآن باعتباره الحارس الثالث في ترتيب حراس مرمى الأهلي، وأمامه فرصة لتعزيز الرقم في السنوات القادمة، وتخطي إنجازات شوبير "الأب".

وتواجد مصطفى شوبير في قائمة الأهلي التي سافرت إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز ضمن قائمة ضمت 28 لاعبا.

وكان مصطفى شوبير مرشحا لحراسة مرمى الأهلي في مباراتي الفريق الأحمر الأخيرتين بالدوري أمام المقاولون العرب والمقاصة، ولكن تخوف الجهاز الفني من قلة خبرات الحارس الشاب، دفعهما للتراجع عن اختياره للمشاركة أساسيا وتفضيل الاعتماد على محمد الشناوي في المباراتين رغم شكواه من الإصابة.