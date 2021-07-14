شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لهداف الأهلي قبل نهائي إفريقيا.. شريف يرزق بمولوده الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى محمد شريف مهاجم الأهلي خبر سار خلال تواجده بالمغرب رفقة بعثة الفريق الأحمر استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما رزق بمولوده الأول والذي أطلق عليه اسم "شريف".

ونشر محمد شريف صورة عبر حسابه على انستجرام أعلن استقباله مولوده الأول "شريف وكتب: "الحمد لله الذي بنعته تتم الصالحات وبفضله يتم تتنزل الخيرات رزقني اليوم بمولود اسميته شريف محمد شريف الله انبته نباتا حسنا واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من اهل الصلاح والتقوى".

ويتواجد شريف مع بعثة الأهلي بالمغرب لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.