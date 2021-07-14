شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يقترب من تجديد عقد حسن موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب مسئولو بلدية المحلة من تجديد تعاقد حسن موسى مع الفريق بعد فشل المفاوضات مع علاء نوح الذى بات قريبا من الاستمرار على رأس القيادة الفنية للشرقية للدخان في الدورى الممتاز بعدما قاد الفريق للصعود لدورى الأضواء والشهرة للمرة الأولى في تاريخهم العام الحالي .

كانت هناك أنباء خرجت من نادى بلدية المحلة تؤكد رحيل حسن موسى عن قيادة الفريق بالرغم من أنه حقق نتائج جيدة في المباريات الأربعة الأخيرة التي قادها مع أبناء المحلة ، ثم عاد مجلس الإدارة ليؤكد تمسكه بالمدير الفني والإبقاء عليه .

ويحاول مسئولو بلدية المحلة بناء فريق قوى قادر على المنافسة في ظل امتلاكهم لكافة الإمكانيات المادية والبشرية التي تؤهلهم للمنافسة على الصعود .