شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس حضور 5 آلاف مشجع لمباريات المنتخب بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة مخاطبة الجهات الأمنية من أجل الموافقة على حضور الجماهير في لقاء منتخب مصر مع أنجولا بالجولة الأولى لتصفيات كأس العالم المقرر إقامته في قطر 2022.

وطلب مسؤولو اتحاد الكرة حضور 5 آلاف مشجع في المباراة المقرر أن تقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي، شرط أن يكونوا حاصلين على لقاحات فيروس كورونا.

طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري بتوفير طائرة خاصة تقل بعثة الفراعنة إلى الجابون لخوض ثاني جولات تصفيات كاس العالم.

ويخوض المنتخب أول جولة بالتصفيات أمام انجولا في القاهرة ثم الجابون في ملعب الأخير وذلك خلال التوقف الدولي المقرر له من 30 أغسطس إلى 8 سبتمبر المقبل.