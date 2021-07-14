بورتسموث يحقق في عنصرية "شبابه" ضد لاعبي إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

فتحت إدارة نادي بورتسموث الإنجليزي، تحقيقًا فيما نُسب للاعبي الفريق تحت 18 عاما بشان توجيه إساءات عنصرية إلى لاعبي إنجلترا بعد خسارة نهائي أمم أوروبا.

وخسر المنتخب الإنجليزي لقب يورو 2020 لصالح إيطاليا بركلات الترجيح 3-2، وأهدر جادون سانشو، ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا للأسود الثلاثة بينما أهدر بيلوتي وجورجينو للآزوري.

وتعرض لاعبو المنتخب الإنجليزي لانتقادات عنصرية، خاصة ساكا وراشفورد، حتى أن البعض قام بتخريب وتشويه جدارية تحمل صورة للاعب مانشستر يونايتد في جنوب مانشستر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من محادثة لشباب فريق بورتسموث وهم يتحدثون بعبارات عنصرية عن لاعبي المنتخب الإنجليزي.

وأصدر النادي الإنجليزي، بيانا رسميا اليوم الأربعاء ، جاء فيه: "نادي بورتسموث على علم بالصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يُزعم أنها دردشة جماعية للاعبي للأكاديمية تحت 18 عامًا وذات طبيعة تمييزية".

وتابع البيان: "فتح النادي تحقيقًا على الفور وسيقدم تحديثًا عن الواقعة".

وأتم البيان بالإشارة إلى أن نادي بورتسموث يدين بشدة العنصرية ويلتزم التزاما تاما بالقضاء على جميع أشكال التمييز، وقال: "لا مكان للعنصرية في لعبتنا أو في مجتمعنا ككل".