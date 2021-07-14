تقرير.. كيف منح "فارق الهدف" كايزر تشيفز فرصة النهائي التاريخي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يخوض فريق كايزر تشيفز مساء السبت المقبل نهائي يعتبر تاريخي لبطل جنوب أفريقيا بعد الوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء سيقام على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" بالمغرب.

هذه التأهل جاء على حساب الوداد البيضاوي المغربي بعد الفوز عليه بنتيجة (1-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، ليصطدم فريق كايزر تشيفز بحامل لقب آخر نسخة وهو الأهلي بطل القارة في تسع مناسبات سابقة، والذي صعد أيضًا على حساب الترجي بالفوز عليه بنتيجة (4-0) بمجموع المباراتين.

فريق كايزر تشيفز سيكون ثالث أندية جنوب أفريقيا تخوض المباراة النهائية في مسابقة تعتبر الأعرق بين أندية القارة السمراء، حيث سبقه كل من أورلاندو بيراتيس حامل لقب نسخة (1995)، وصنداونز حامل لقب نسخة (2016)، إلا أن نفس الفريقين خسرا نهائي نسخة (2001) و(2013) من أمام الأهلي.

صحيح أن فريق كايزر تشيفز من الممكن أن يهدد الأهلي بحسب تصريحات المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لكن طريق بطل جنوب أفريقيا دائمًا ما وقف بـ"فارق الهدف".

البداية من مرحلة التمهيدية بالنسخة الحالية، حيث أوقعت القرعة بداية كايزر تشيفز في الكاميرون من خلال مواجهة باميندا حيث كانت نتيجة الذهاب لصالح بطل جنوب أفريقيا بالفوز خارج القواعد بهدف دون رد، قبل أن ينتهي الإياب بدون أهداف.

مرحلة المجموعات شهدت مفاجآت في اللحظات الأخيرة وتحديدًا في الجولة الخامسة والسادسة، حيث كان يتوجد كايزر تشيفز في المجموعة الثالثة مع كل من (الوداد البيضاوي المغربي - حوريا كوناكري الغيني - بريميرو دي أوجوستو الأنجولي).

المرحلة الخامسة شهدت استضافة كايزر تشيفز لفريق الوداد البيضاوي المغربي والذي خاض هذه المباراة بعد ضمانه التأهل لدور الثمانية.

عملاق المغرب وبقيادة مدربه التونسي فوزي البنزرتي خاض هذه المباراة بتشكيلة من البدلاء وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير لتحقيق كايزر تشيفز فوزًا مهمًا أنعش آماله نحو التأهل.

بطل جنوب أفريقيا رغم فوزه في هذه المباراة إلا أنه تعرض لضربتين الأولى بطرد حارسه دانييل إكيبي في الدقيقة (41)، وطرد هداف الفريق الصربي سمير نوركوفيتش في الدقيقة (89).

لقاء الجولة الأخيرة كان كايزر تشيفز أمام حوريا كوناكري في لقاء أقيم بغينيا.

هذا اللقاء كان كايزر تشيفز قاب قوسين أو أدنى من الخروج فالفريق الغيني كان متقدمًا في النتيجة (2-1)، إلا أن نجم صنداونز السابق خاما بيليات قلب المباراة والمجموعة بأكملها بإحراز نتيجة التعادل في الدقيقة (76).

هذا الهدف كان بمثابة هدية لأبطال جنوب أفريقيا فالصعود جاء بتفوق كايزر تشيفز على حوريا كوناكري بفارق المواجهات المباشرة فقط بعد امتلاك كل فريق (9 نقاط).

فارق الهدف أيضًا شكّل فارقًا مهمًا في صعود كايزر تشيفز من مرحلة المجموعات وأيضًا في الأدوار الإقصائية وهنا الحديث عن مباراة سيمبا التنزاني في دور الثمانية.

مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب "سوكر سيتي" انتهت بمفاجأة من العيار الثقيل وهو فوز كايزر صاحب الأرض بنتيجة (4-0) في لقاء شهد تألق الصربي نوركوفيتش بتسجيله هدفين.

وفي لقاء الإياب، كاد سيمبا أن يُعيد نفسه من جديد بعد تسجيل ثلاثة أهداف إلا أن فارق الهدف في المباراتين ساهم في صعود كايزر للدور قبل النهائي.

المواجهة بين كايزر تشيفز والوداد البيضاوي تجددت مرة أخرى، وتحديدًا في دور نصف النهائي حيث كان لقاء الذهاب انتهى لصالح بطل جنوب أفريقيا بفوز خارج الديار وعلى نفس الملعب الذي سيستضيف النهائي بهدف دون رد جاء عن طريق هداف الفريق في البطولة سمير نوركوفيتش.

لقاء الإياب ورغم محاولات الوداد بقيادة هدافه أيوب الكعبي إلا أن نتيجة لقاء الذهاب ساهمت في وصول كايزر تشيفز للمباراة النهائية بعد انتهاء معركة الإياب بدون أهداف.