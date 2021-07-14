بيريز في تسريب جديد: ديل بوسكي أحمق.. ولا يعرف شيء عن التدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نشرت مجلة ""El Confidencial" الإسبانية، تسجيل جديد مسرب منسوب إلى فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وهو يهين رموز النادي الملكي.

ونشرت المجلة أمس الثلاثاء، تسجيلا صوتيا مسربا لبيريز يعود إلى شهر سبتمبر من عام 2006 وهو يتحدث بقسوة عن إيكر كاسياس وراؤول جونزليس بكلمات قاسية.

كما نشرت اليوم الأربعاء، تسجيلات جديدة لبيريز وهو يهين البرتغاليين كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو.

وخلال الفيديو المسرب الجديد الذي يعود لعام 2006، تحدث بيريز عن فينسنتي ديل بوسكي مدرب ريال مدريد السابق، وقال: "ديل بوسكي لا يعرف كيف يُدرب، ولا يعرف كيف يوجه اللاعبين ولا يعرف شيئًا عن التكتيكات.. هو لا يعرف أي شيء، إنه أحمق".

وأضاف: "لم يكن يُعرض على ديل بوسكي أي مهام لأن الجميع يعرف أنه ليس مدربًا، ديل بوسكي هو أكبر كذبة رأيتها في حياتي".

وتابع: "عندما وصل لويس فيجو إلى ريال مدريد أصبح صديقا مقربا لراؤول وقاموا بالتحكم في الفريق مع زين الدين زيدان وديفيد بيكهام، دي بوسكي لم ينجح في السيطرة على غرفة ملابس الفريق".

جدير بالذكر أن ديل بوسكي (المتوج ببطولة كأس العالم مع المنتخب الإسباني عام 2009/2010)، تولى القيادة الفنية لريال مدريد خلال الفترة بين نوفمبر 1999 وحتى يناير 2003.