ميسي يجدد ولاءه لـ برشلونة، ويتنازل عن نصف راتبه

أعلنت صحيفة “سبورت”، توصل نادي برشلونة إلى اتفاق بشكل مبدئي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتجديد تعاقده بعقد يمتد لـ 5 سنوات.

وجاء الاتفاق بين نادي برشلونة وليونيل ميسي على تجديد عقد النجم الأرجنتيني لمدة 5 مواسم قادمة، وليس موسمين فقط كما أُشيع من قبل، وذلك بعدما تراجع ميسي عن فكرة الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

قرار ميسي بالاستمرار مع نادي برشلونة بعقد طويل يصل إلى 5 مواسم قادمة، جاء بسبب حرصه على الاستقرار الأسري واستمرار أسرته وأولاده في إسبانيا خلال السنوات القادمة.

ووافق ليونيل ميسي على تخفيض راتبه بنسبة تصل إلى 50% من أجل تسهيل تجديد عقده مع برشلونة بشكل رسمي في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

الآن، ستبدأ اللجنة القانونية في نادي برشلونة التحرك من أجل حل أزمة تخطي النادي، سقف الرواتب المسموح به لدى الاتحاد الإسباني وذلك تمهيدًا لتجديد عقد ميسي والإعلان رسميًا.

وأكدت الصحيفة أن الإعلان الرسمي سيكون في الأيام الأخيرة من شهر يوليو، بعدما يعود ميسي من إجازته ويحل نادي برشلونة الوضع المالي المتأزم حاليًا خلال الأسبوعين القادمين.

وبحسب الصحيفة فإن كل الامور قد حسمت وقدم ميسي تضحيات مالية كبيرة من أجل الاستمرار مع برشلونة، رافضًا إغراءات باريس سان جيرمان المتواصلة.