ما هو الثمن الذي دفعته المجلة الإسبانية للحصول على تسجيلات بيريز المهينة لـ رموز ريال مدريد؟

انتشرت على مدار اليومين الماضيين تسريبات صوتية لرئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يهاجم فيها، عدد من لاعبي الميرنجي في حقبات مختلفة.

التسريب الأول يعود إلى عام 2006، وحمل هجوم عنيف من فلورنتينو بيريز ضد الحارس الإسباني إيكر كاسياس والمهاجم الإسباني راؤول جونزاليس، واصفًا إياهما بالمتخاذلين والغير جديرين بتمثيل الميرنجي.

أما الثاني فكان خلال الساعات الماضية، والذي يعود إلى عام 2012، إذ هاجم فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واصفًا إياه بالمغرور والجشع الذي يبحث عن جمع الأموال فقط.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن التسريبات التي سُجلت لرئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز كلفت المجلة الإسبانية التي قامت بإذاعتها حوالي 6 مليون يورو، من أجل أخذ حصرية نشر هذه التصريحات الخطيرة.

وأكد بيريز في بيان رسمي أنه سيتحرك قضائيًا ضد الصحيفة التي قامت بتسريب هذه التسجيلات الصوتية، وكلف محاموه برفع قضايا للحصول على تعويضات كبيرة بعد تلك الضجة الواسعة.

ولكن المدعى العام الإسباني ظهر في برنامج تلفزيوني مساء أمس مؤكدًا أن إذاعة مثل هذه التسجيلات لا يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وإنما سبقًا صحفيًا.