باولينيو يتلقى عرضًا من الشباب السعودي لمدة موسمين

دخل مسئولو نادي الشباب السعودي في مفاوضات مع لاعب برشلونة الأسبق البرازيلي باولينيو، بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي جوانجزو إيفرجراند، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وانتقل باولينيو إلى النادي الصيني في 2015، لكنه لم يتمكن من إكمال عقده بسبب جائحة كورونا وقيود السفر ونجح في تسجيل 74 هدفًا وخاض 172 مباراة وفاز بثمانية ألقاب مع غوانغزو.

وتلقى البرازيلي باولينيو عرضًا من نادي الشباب السعودي خلال الأسبوع الماضي، يُفيد برغبته بالتعاقد معه لمدة موسمين دون الكشف عن الراتب السنوي للاعب، حسبما ورد بصحيفة UOL البرازيلية.

كما يُريد أكثر من نادي التعاقد مع اللاعب البرازيلي في مقدمتهم جالطة سراي وبيشكتاش التركي، بالإضافة إلى جريميو بورتو وكورينثيانز البرازيلي، لكن أولوية اللاعب هي اللعب في أوروبا.

وكان نادي الشباب قدمًا عرضًا إلى إنترناسيونال للتعاقد مع اللاعب أدنيلسون، لكنه أقل من نصف شرط الجزائي للاعب والذي يبلغ حوالي 3 إلى 4 ملايين دولار، وطلب إدارة النادي دفع مبلغ شرطه الجزائي كاملًا من أجل بيعه، حسبما ورد بتقارير برازيلية.