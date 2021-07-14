صفقات ريال مدريد | مبابي يهدد بيريز.. وباريس يقترب

وجه الجناح الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، تهديدًا إلى رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز بنفاذ صبره في ظل بطء المفاوضات من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وانتشرت العديد من الأخبار الموثوقة التي أفادت بأن كيليان مبابي قدم طلبًا إلى إدارة باريس سان جيرمان للرحيل عن الفريق، معلنًا عدم نيته تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ريال مدريد استمد قوته من هذا القرار، وقرر الانتظار حتى نهاية فترة الميركاتو الصيفي 2021، من أجل الضغط على باريس سان جيرمان لبيع اللاعب الفرنسي أو الانتظار حتى الصيف القادم وضمه مجانًا.

لكن باريس سان جيرمان لم يستسلم لطلب مبابي بالرحيل، ويكثف مفاوضاته مع المهاجم الفرنسي مقدمًا عرضًا يزيد عن 30 مليون يورو سنويًا لإقناعه بتجديد العقد والاستمرار مع النادي العاصمي.

مبابي بدأ يفكر في قبول العرض المقدم من باريس سان جيرمان في ظل عدم قدرة ريال مدريد المادية بتقديم عرض مشابه له في حال تعاقد معه بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعانيها النادي الملكي حاليًا.

وأبلغ مبابي رئيس نادي ريال مدريد بضرورة إنهاء الصفقة في الميركاتو الصيفي 2021، أو ضمان تقديم عرض يزيد عن إغراءات باريس سان جيرمان من أجل الانتظار حتى الصيف المقبل، وإلا فالتجديد مع النادي العاصمي سيكون قراره في المرحلة المقبلة.