كلوب: سعيد بمنح محمد صلاح أكبر استراحة من ممارسة كرة القدم

أعرب المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب، عن سعادته من تمكنه منح جناح الفريق الدولي المصري محمد صلاح استراحة طويلة من لعب كرة القدم عقب انتهاء الموسم الماضي وقبل انطلاق فترة الاعداد، وعدم التزامه بأي مباريات مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي.

ورفض ليفربول مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو 2020 مع منتخب بلاده، بسبب المخاوف من عدم جاهزيته ولن يكون لائقًا للعب في المباراة الافتتاحية يوم 14 أغسطس بمواجهة نوريتش سيتي خارج ملعبه، إذا ذهبت مصر للأدوار النهائية في البطولة، خاصة وأنها تبدأ من 21 يوليو إلى 7 أغسطس.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي: “كان أمام مو صلاح سبعة أسابيع للراحة، وساديو ماني لم يفعل ذلك لأنه لعب مع السنغال، لذلك أعتقد أنه كان لديه حوالي خمسة أسابيع”.

وتابع حديثه: “على كل حال إنها استراحة طويلة بشكل لا يصدق، لقد اعتادوا على أسبوعين ونصف في الصيف خلال السنوات الماضية، وقد قلت من قبل مرات عديدة هذه المدة لا تكفي”.

وأضاف: “اللاعبون الذين وصلوا إلى نهائيات كأس كوبا أمريكا واليورو الصيف الماضي سيحصلون على ثلاثة أسابيع على الأقل هذا ما يمكننا منحهم، حتى يتعافوا بشكل جيد بعد مجهود كبير خلال البطولتين”.

وأكمل: “لم يكن لديهم استراحة طويلة، لذلك لا بأس بذلك تمامًا، لذا فقد حصلوا على أطول وقت ممكن؛ لقد ضغطنا على كل شيء مرة أخرى من أجلهم حتى يتمكنوا حقًا من الحصول على الراحة المناسبة لهم”.

واستطرد كلوب: “في النهاية يتعلق الأمر بالحصول على قسط من الراحة، والعودة والبدء من جديد بكل ما تستطيع لأن الموسم المقبل اقترب، ولكي نكون صادقين الموسم الماضي لم يكن هناك الكثير من الأشياء الجيدة، لكننا مررنا بفترة صعبة حقًا وتجاوزناها، مما جعلنا بالطبع أقوى بنسبة 100 في المائة”.