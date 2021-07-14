رسميًا.. الليجا ترفض طلب الاتحاد الإسباني بتغيير شكل الدوري

قدم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس طلبًا إلى رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا” من أجل تغيير نظام بطولة الدوري الإسباني الممتاز بداية من الموسم القادم.

وجاء طلب رئيس الاتحاد الإسباني، روباليس بتغيير النظام لزيادة متعة المباريات بخوضها على ملعب محايد وتقليل عدد المباريات والفرق من أجل زيادة التنافسة في الدوري الإسباني.

رد رابطة الدوري الإسباني جاء واضحًا في بيان رسمي: “لا نفكر إطلاقًا في تغيير نظام بطولة الليجا في المواسم المقبل، ونحتفظ بالشكل الحالي من المنافسة لضمان تكافؤ الفرص للجميع”.

وواصلت رابطة الليجا ردها على طلب الاتحاد الإسباني: “الشكل الحالي نظاميًا ومرتبًا على مستوى جدول المباريات، والملاعب إضافة إلى مواعيد المباريات بشكل يضمن التكافؤ بين الجميع على مستوى كافة الأصعدة”.

وعن تغيير الليجا نظام بطولة الكأس ورفض بطولة الدوري، أكد تاباريس: “لقد غيرنا نظام بطولة الكأس لأن النظام يسمح بذلك والظروف تتيح لنا هذا، لكن في بطولة الدوري الأمر سيكون مستحيلًا”.

وأعلن تاباريس عن عودة الجماهير إلى ملاعب الليجا مؤكدًا: “في الموسم المقبل سنشاهد عودة الجماهير بنسبة لا تقل عن 20% من سعة الملاعب التي ستحتضن المباريات، سنحاول إعادة إحياء المدرجات مرة أخرى بعد أزمة كورونا المريرة في الموسمين الماضيين”.