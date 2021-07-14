الامارات | تهديد بـ"عبوة ناسفة" في مطار الأرجنتين يؤخر رحلة ميسي إلى أميركا (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد بـ"عبوة ناسفة" في مطار الأرجنتين يؤخر رحلة ميسي إلى أميركا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأخرت رحلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أميركا لقضاء إجازته بعد ادعاء أحد المسافرين بأنه مسافر بأنه كان يحمل عبوة ناسفة في حقيبته داخل مطار روزاريو، مما جعل الشرطة تبدأ التحقيق، وتأكدت أن التهديد كاذب، وتم السيطرة على الوضع سريعاً، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن ميسي توجه إلى موطنه روزاريو بعد العودة من البرازيل متوجاً مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أميركا، ومن ثم يحزم حقائبه متجهاً عبر طائرة خاصة إلى ولاية ميامي الأميركية، ولكنه فوجئ أثناء وجوده وعائلته في المطار بأن رجال الشرطة أخروا رحلته نتيجة البلاغ الكاذب.

وسيقضي ميسي إجازته في ميامي لحين موعد العودة إلى التدريبات، في وقت لا يعرف بعد فيما إذا كان سيستمر مع برشلونة أم ينتقل إلى نادٍ آخر وسط الغموض الدائر حول عقده إذ لم يوافق ميسي على بعض البنود غير المرضية له مادياً خصوصاً فيما يتعلق بمصلحة الضرائب الإسبانية الأمر الذي يعقّد توقيعه على العقد، ويؤخر الإعلان عنه رسمياً، ويدفع كثيرون لتوقع خروجه من النادي.

وعلى الرغم من المشكلات التي تواجه استمرار ميسي مع برشلونة إلا أن رئيس النادي خوان لابورتا يبعث بين الحين والآخر برسائل تطمينية للجمهور العاشق للبارسا يوضح فيها بأن ميسي باقٍ ولن يغادر وكل ما في الأمر ترتيبات إدارية مع الرابطة الإسبانية لكرة القدم.



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