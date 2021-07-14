الامارات | رئيس ريال مدريد يهاجم رونالدو ومورينيو بشدة ويصفهما بـ"الغبيين"

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ريال مدريد يهاجم رونالدو ومورينيو بشدة ويصفهما بـ"الغبيين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاودت تفاصيل جديدة للظهور على وسائل الإعلام الإسبانية اليوم، والخاصة بالتسريب الصوتي لرئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، حيث أشارت صحيفة "ماركا" إلى أن نجوما آخرين دخلوا دائرة هجمات بيريز، بعد النجمين الإسبانيين السابقين راؤول غونزاليز والحارس الشهير إيكر كاسياس.

والجديد هذه المرة هو مهاجمته بشدة للنجم التاريخي لريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووصفه بـ"الغبي"، بجانب المدرب السابق للريال، البرتغالي جوزيه مورينيو. وكان بيريز قد رد في بيان صحافي على أول تسريب، قامت به صحيفة "إل كونفدنسيال" الإسبانية أمس، وقال إنه يتعرض لمؤامرة، وأن التسجيل الصوتي أخرج من سياقه، وتم التلاعب به، والسبب في ذلك محاولة إدانته بأي طريقة بسبب علاقته بتأسيس دوري السوبر الأوروبي الذي لم ير النور.

وكان التسريب الأول يعود إلى العام 2006 حين خسر انتخابات رئاسة النادي، بينما التسريب الحديث يعود إلى العام 2012. ولم يتورع بيريز في مهاجمة رونالدو حين كان مع مورينيو في الفريق، وكان الريال يقدم أحد أفضل مواسمه في 2012 حين فاز بالدوري بأكثر من 100 نقطة. وقال بيريز عن رونالدو: تعتقدونه إنسانا عاديا، لا، هو ليس كذلك، لأنه لو كان طبيعيا لما قام بأشياء كثيرة غبية".

وأضاف: شخصية غبية وخارج السيطرة، تماما كما هو الأمر مع مورينيو، وجورج مينديز (وكيلهما) لا يستطيع السيطرة عليهما. وقال إن الاثنين لديهما غرور يفوق التصور، ولا يستطيع تصورهما أشخاصا عاديين، والحال نفسه كما يقول مع فابيو كوينتراو (لاعب برتغالي سابق في ريال مدريد)، وقال إن مورينيو غبي لأنه يراهن عليه، كما وصفه باللاعب التائه والشخصية الغريبة، كون يقود سيارته بدون رخصة. ولم يسلم الوكيل البرتغال الشهير جورج مينديز من انتقاداته، وقال إنه ليس محط ثقة، وأن الكثير من الامور الغريبة رافقت صفقات عديدة قام بها، بما فيها صفقة البرتغالي بيبي، لاعب ريال مدريد السابق.

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