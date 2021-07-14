شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يلجأ للزمالك لاختيار بديل الشناوى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الساعات الماضية، شهدت اتصالات ودية من جانب بعض مسئولي نادي بيراميدز لاستطلاع الرأي بخصوص إمكانية التعاقد مع أحد حراس القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويمتلك نادي الزمالك 3 حراس مرمي مميزين هم محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، وسبق للثلاثي اللعب لصفوف المنتخب الوطني ويمتلكون إمكانيات فنية وبدنية عالية.

وتعرض أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه أمام إنبي، ليفكر مسئولي بيراميدز في التعاقد مع حارس مرمي آخر خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتعويض غيابه المنتظر استمراره حتي الميركاتو الشتوي القادم.

وجس مسئولو بيراميدز نبض نظرائهم فى الزمالك بخصوص إمكانية التعاقد مع أي حارس من المتواجدين في القائمة البيضاء، ورفض النادي الأبيض نهائيا التفاوض بخصوص هذا الأمر في الوقت الحالي، وطالبوا بالانتظار لنهاية الموسم لوجود رغبة في توفير مناخ مناسب لفريق الكرة، نظرا لاقتراب موعد انتهاء الموسم والمنافسة بقوة علي لقبي الدوري وكأس مصر.