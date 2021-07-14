شكرا لقرائتكم خبر عن علاء إبراهيم يقترب من القيادة الفنية للنصر خلفا لطارق السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو النصر القاهرى في مفاوضات مكثفة مع علاء إبراهيم المدير الفني السابق للشرقية للدخان من أجل تولى القيادة الفنية للفريق خلفا لطارق السيد الذى رحل لتدريب الترسانة .

ويسعى مجلس إدارة النصر برئاسة عمرو عبد الحق إلى التعاقد مع علاء إبراهيم على أمل العودة من جديد لدورى الأضواء والشهرة خاصة وأن المدير الفني لديه تجربة ناجحة في الموسم المنقضى مع الشرقية للدخان .

وربط علاء إبراهيم تواجده مع أي فريق بوجود أحمد فوزى مدربا لحراس المرمى بالإضافة للإستعانة بأحد المدربين القريبين منه في منصب المدرب العام .

كانت هناك مفاوضات جدية دارت خلال الأيام القليلة الماضية بين علاء إبراهيم ومنتخب السويس لم تكلل بالنجاح ، بعدما تعاقد أبناء الغريب مع سعد فاروق مدرب الفيوم السابق .