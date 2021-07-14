شكرا لقرائتكم خبر عن سر الرقم "3" مع كهربا فى الموسم الحالى بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم محمود كهربا جناح الأهلي أرقام جيدة مع الفريق الأحمر في الموسم الحالي رغم قلة مشاركاته في ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في مباريات الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، حيث دائما ما يحتفظ بيتسو موسيماني بالفولت العالي على دكة البدلاء ليكون أحد الخيارات المطروحة للدفع به كبديل في المباريات.

والمفارقة من أرقام كهربا في الموسم الحالي هو الرقم "3" الذي يلازمه في العديد من حيث تسجيل الأهداف في كل البطولات سواء الدوري أو دوري أبطال إفريقيا أو التسديد على المرمى.

أرقام كهربا مع الأهلي في الموسم الخالي 2020 / 2021:

كهربا هذا الموسم مع الأهلي

ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في كل البطولات 7

ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوري 5

ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في إفريقيا 2

ثالث أكثر لاعب تسديدا على المرمى في الدوري 15

ثاني أكثر لاعب تسديدا على المرمى في دوري أبطال إفريقيا 7

وطالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بإستغلال الفرصة التى سيحصل عليها الفترة المقبلة والتى بدأت مؤخراً بمنحه فرصة المشاركة لعدة دقائق في أكثر من مباراة خاضها الفريق مؤخراً .

وتحدث موسيماني مع كهربا عن ضرورة إستغلال هذه الفرص والتركيز في الملعب لأن الأمر لن يتحمّل مزيداً من إهدار الفرص والظهور بشكل سيئ.

وأكد المدير الفني للاعب الفريق أن عليه التركيز في الملعب وعدم التفكير في "السويشيال ميديا" لأن مستواه تأثر سلباً وكثيراً بهذه الأمور الخارجة عن المباريات، ويأمل المدير الفني في تحفيز كهربا بالشكل المناسب حتى يقدم اللاعب كل ما لديه من جهود بشكل يعود على الفريق في النهاية.

وشهدت الفترة الماضية مشاركة كهربا كبديل لكنه ظهر بشكل سيئ وهو ما أثار تساؤلات الجماهير الأهلاوية التى تنتظر من كهربا الكثير والكثير وهو ما أكده موسيماني له.