شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يستعين بالأهلى قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز، بتسجيل مباراة الأهلى والمقاولون العرب التى اقيمت يوم الخميس الماضى على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدورى، وأنتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، حيث يذاكر المقاولون الذى سيواجهه الجمعة .

وحرص تاكيس جونياس على الاستعانة بمواجهة الأهلى والمقاولون للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف ذئاب الجبل، قبل المواجهة التى ستجمعهما يوم الجمعة المقبل على ملعب المقاولون في الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب المدير الفنى لبيراميدز فى تحديد كافة نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس، ودراسة كيف نجح الأهلى فى فك التكتلات الدفاعية للفريق الخصم وتحقيق الفوز بثنائية، حتى لا يتعرض بيراميدز لنفس الموقف ويواصل نزيف النقاط فى الدورى.

فى سياق متصل، ينتظر محمد فاروق لاعب بيراميدز، العودة لقائمة فريقه في مباراة المقاولون، حيث استُبعد محمد فاروق من مواجهات الأهلى وإنبى والإنتاج الحربى، بعدما تم تحويله للتحقيق بسبب واقعة اعتراضه على قرارات المدير الفني السابق الأرجنتينى رودلفو أروابارينا في مواجهة الرجاء المغربى بنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وعاد فاروق للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب مواجهة الإنتاج الحربى الأخيرة، ليتم تجهيزه للعودة والمشاركة في المباريات المتبقية من مسابقة الدورى، بعدما قررت الإدارة والجهاز الفني الجديد بقيادة اليوناني تاكيس جونياس العفو عنه.