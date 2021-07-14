شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك يدخل حسابات بيراميدز في صفقات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولي نادي بيراميدز، محمد عبد الغني مدافع الزمالك، ضمن الصفقات المطلوبة في الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط الدفاع في ظل ظهوره بمستوي متميز مع الأبيض خلال الفترة الماضية بعد الاعتماد عليه في عدة مباريات.

وشهدت الفترة الماضية دخول محمود حمدي الونش مدافع الزمالك ومنتخب مصر دائرة اهتمامات بيراميدز لكن النادي الأبيض يرفض نهائيا مبدأ رحيل الونش ليتحول اهتمام نادي بيراميدز للاعب آخر في خط الدفاع الأبيض وهو محمد عبد الغني.

ويرفض مسئولو الزمالك نهائيا الحديث عن رحيل أي لاعب خلال الوقت الحالي، لوجود رغبة في توفير مناخ مناسب لفريق الكرة، نظرا لاقتراب موعد انتهاء الموسم والمنافسة بقوة علي لقبي الدوري وكأس مصر.

وشارك محمد عبد الغنى مع الزمالك هذا الموسم فى 20 مباراة بواقع 17 مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز، أحرز خلالهم هدفًا فيما شارك فى مباراتين ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ومباراة فى بطولة كأس مصر. يذكر، أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى، وذلك برصيد 61 نقطة، عقب خوضه 27 مباراة حقق خلال الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.

واحتفل مدافع نادى الزمالك، بزفافه، الشهر الماضي وتحديدا بعد المشاركة أساسيا مع الأبيض فى مباراته أمام أسوان، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على استاد القاهرة، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف دون رد.