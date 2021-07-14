شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج الثاني لمقدمة البعثة الإدارية المصرية يتوجه لطوكيو استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه صباح اليوم إلى مدينة طوكيو باليابان الفوج الثاني من مقدمة البعثة الإدارية المصرية من أجل اللحاق بالفوج الأول الذي غادر أمس من أجل وضع تجهيزات بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

ضم الوفد اليوم المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشراع ونائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد طوكيو والدكتور أسامة صادق مدير العلاقات العامة باللجنة الأولمبية المصرية والأستاذ أحمد عبدالعليم المكتب الفني لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية وذلك لحضور إجتماع تسجيل البعثات واستلام مقرات سكن البعثة المصرية والعمل على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة باستقبال البعثة المصرية وتذليل كافة العقبات مبكرا.

وكان وفد مقدمة البعثة الإدارية توجه مساء أمس الثلاثاء مكون من الأستاذ خالد حسن والأستاذة لميس غازي والدكتورة أماني عبدالفتاح من أجل وضع الترتيبات الأولية وحضور الاجتماع التحضيري للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والإطلاع على أخر التعليمات قبل وصول باقي أفواج بعثة مصر.