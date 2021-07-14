شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغني يودع الاجازة بصور الـ " عوامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ لاعبو الزمالك في انهاء اجازتهم السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 11 يوما بعدما تم تأجيل مباراة غزل المحلة في الدورى الي يوم 3 أغسطس المقبل، حيث سيعود فريق الزمالك للتدريبات بعد غد استعدادا للمباراة المرتقبة امام زعيم الفلاحين.

ونشر محمد عبد الغني مدافع الزمالك صورة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس "بوك " اثناء قضاء اجازته، وظهر في الصورة بـ" العوامة " حاصلا علي اخر فترات الاستجمام في الراحة السلبية.



محمد عبد الغني

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام غزل المحلة، المقرر إقامته يوم 3 أغسطس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيستأنف الفريق الأبيض تدريباته بداية من أيام 16 حتى 19 من شهر يوليو الجارى، ثم يحصل الفريق على إجازة يوم 20 من الشهر الجارى، وبعدها يدخل الفريق الأبيض مُعسكرًا مغلقا فى الإسكندرية، بداية من يوم 21 من شهر يوليو الجارى، على أن يخوض الفريق مباراتين وديتين فى الإسكندرية يومى 26 و29 من الشهر نفسه.

وسيكون الزمالك لديه مباراة أمام الاتحاد السكندرى، عقب انتهاء مباراة غزل المحلة، والمقرر إقامتها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ثم يواجه أسوان، على ستاد بتروسبورت فى منافسات كأس مصر يوم 9 من الشهر نفسه، ومن ثم مباراته أمام الإسماعيلى فى الإسماعيلية، والمحدد لها يوم 12 من الشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من المسابقة المحلية.

من ناحية اخري دخل عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي ضمن قائمة المرشحين للانضمام لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تألق اللاعب مع فريقه في الموسم الحالي.

وتحدث بعض الوسطاء مع اللاعب حول إمكانية انضمامه لفريق الزمالك في الصيف المقبل، الا ان اللاعب رفض الحديث عن أي مفاوضات خلال الفترة الحالية لحين انتهاء الموسم مع فريقه ، حيث ينافس المصري علي المركز الثالث في الدورى للتأهل الي الكونفيدرالية الأفريقية الموسم المقبل.