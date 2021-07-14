شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يطلب طائرة خاصة للمنتخب فى واجهة الجابون بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب مسؤولو منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري من اتحاد الكرة توفير طائرة خاصة للسفر الي الجابون لمواجهتها في سبتمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تستضيفه قطر في يونيو من العام المقبل .
ويبدأ منتخب مصر مواجهته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بمواجهة أنجولا في الجولة الاولى بالقاهرة ثم السفر لمواجهة الجابون في سبتمبر المقبل وطلب الجهاز الفني توفير طائرة خاصة حفاظا علي اللاعبين من الاجهاد بسبب ضيق الوقت بين المباراتين والذي لم يتم تحديد موعدهما النهائي بعد في التوقف الدولي من 31 اغسطس حتي 8 سبتمبر .
حدد اتحاد الكرة بالتنسيق مع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، يوم 4 سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لمباراة الفراعنة أمام انجولا فى افتتاح تصفيات كأس العالم 2022، وينتظر اتحاد الكرة اعتماد الفيفا والكاف هذا الموعد بشكل رسمى قبل أن يتم الاعلان عنه.
واستقر حسام البدرى، على انطلاق معسكر الفراعنة يوم 29 أغسطس المقبل استعدادا لخوض مباريات تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث يفتتح المنتخب مشواره بمواجهة انجولا والجابون.
يأتى ذلك بعد تأكيدات اتحاد الكرة لحسام البدرى أن الدورى سينتهى يوم 26 أغسطس المقبل، لذا فضل المدير الفنى منح اللاعبين قسطا من الراحة لمدة 3 أيام قبل الانتظام فى المعسكر خاصة وأنه تم ضغط مباريات الدورى المتبقية وتحديدا للأهلى والزمالك.