شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُعلق على استغلال التواجد فى المغرب لضم سفيان رحيمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مسئولو النادي الأهلي على امكانية استغلال تواجد مسئولي الفريق في المغرب حالياً للدخول في مفاوضات لضم المغربي سفيان رحيمي نجم هجوم الرجاء المغربي لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد، وربطت تقارير صحفية مغربية عن مرافقة أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالأهلى بعثة الفريق للمغرب قبل نهائى أفريقيا، وامكانية التفاوض مع إدارة الرجاء البيضاوى على التعاقد مع سفيان رحيمى.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن ناديه لا يفكر حالياً سوى في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال افريقيا أمام كايرز تشيفز، وأن تواجد جميع المسئولين في المغرب يأتي لتدعيم الفريق في مهمته الصعبة وليس أي شيء أخر، وذلك بما فيهم أمير توفيق مدير التعاقدات.

وتابع المصدر أن ملف الصفقات واللاعبين الراحلين مؤجل في الوقت الحالي لحين انتهاء مواجهة كايزر تشيفز وتحقيق حلم الأهلاوية بتحقيق اللقب العاشر في تاريخ النادي، مضيفاً أن سفيان رحيمي يعد واحد من المرشحين ولكن لا يتصدر القائمة، حيث هناك أكثر من لاعب أخر تفضلهم الإدارة الحمراء عنه وفي حالة فشل المفاوضات مع جميعهم سيتم توجيه الدفه نحو رحيمي وقتها.

ويتواجد فريق الأهلي حاليًا في المغرب من أجل مواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وتوجهت بعثة الأهلى إلى الفندق الذى ستقيم به فى مدينة الدار البيضاء بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بالسفر، على أن تخلد البعثة الحمراء للراحة وتبدأ التحضير للنهائى الأفريقى بدءا من اليوم الأربعاء.

وخاض سفيان رحيمي صاحب الـ24 عاما، 26 مباراة مع الرجاء في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، وسجل 10 أهداف وصنع 8.