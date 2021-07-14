شكرا لقرائتكم خبر عن "سلبية" مسحة بعثة المنتخب الاوليمبي قبل السفر لطوكيو غدا بطائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت المسحة الطبية لبعثة منتخب مصر الاوليمبي لكرة القدم عن سلبيتها لجميع افراد الجهاز الفني واللاعبين والتي جرت طبقا لتعليمات اللجنة الاولمبية الدولية وذلك استعدادا لاوليمبياد طوكيو المقرر لها 22 يوليو المقبل، ومن المقرر أن تتجه بعثة فريق الكرة إلى طوكيو غدا الخميس على متن طائرة خاصة.

أكد البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصرى، أن تأهل المنتخب الأوليمبى للدور الثانى سيكون أمرا رائعا في ظل المجموعة القوية التي وقع فيها بتواجد الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وقال فينجادا خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "منتخب مصر الأوليمبى يحتاج 7 أيام من أجل التعود على الأجواء والطقس في اليابان، ووصول منتخب مصر الأوليمبى للدور الثانى سيكون أمرا رائعا".

وأضاف فينجادا: "لابد أن تلتزم الأندية بالموافقة على مشاركة لاعبيها مع منتخبات بلدانهم في الأولمبياد، ويجب وضعها في الاجندة الدولية، لأن ليفربول رفض السماح لمحمد صلاح بالمشاركة مع المنتخب المصرى".

وأوضح: "منتخب أستراليا جيد ولديه لاعبون محترفون في أوروبا، ونجحت في الوصول للمربع الذهبى مع المنتخب البرتغالى الأولمبى في دورة أتلانتا 1996".