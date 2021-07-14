معسكر ليفربول.. كلوب يبرز "راحة" صلاح.. ويتطلع للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بحصول محمد صلاح وساديو ماني ثنائي الريدز على فترة راحة طويلة في غياب الالتزامات الدولية.

ورفض ليفربول مشاركة صلاح مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية، لمنحه فترة راحة كافية قبل المشاركة في المعسكر التحضيري للريدز.

وبدأ ليفربول المعسكر التحضيري للموسم الجديد، حيث يخوض الفريق معسكرًا في النمسا وسيستمر قرابة الشهر.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قال كلوب: "سنبقى في المعسكر لمدة أربعة أسابيع تقريبًا وهذا أمر لم نفعله من قبل، لذا فإن التدريب سيكون مكثفًا بعض الشيء".

وأضاف: "لدينا ما يكفي من الوقت للتدريب، ولدينا ما يكفي من الوقت للتحدث معا، وعندما يعود لاعبونا المشاركون في بطولتي يورو وكوبا أمريكا نأمل أن نتمكن من إحضارهم دون الخضوع للحجر الصحي".

وتابع: "يمكننا أن نكون معًا في الفقاعة، ونطير معًا إلى إنجلترا حتى لا نضطر إلى الحجر الصحي هناك، إنه موقف صعب، وهذا هو سبب بقائنا بعيدًا لفترة طويلة".

ولم يُخفِ كلوب سعادته بحصول صلاح وماني على فترة راحة كبيرة هذا الصيف في غياب الالتزامات الدولية.

وقال المدرب الألماني: "حصل مو على سبعة أسابيع راحة، وساديو لم يفعل ذلك لأنه لعب مع السنغال، لكن أعتقد أنه حصل على حوالي خمسة أسابيع".

وواصل: "لقد اعتادوا على الحصول على أسبوعين ونصف فقط في الصيف، وسبق وقلت مرات عديدة إن هذا لا يكفي، لكن العائدون من يورو وكوبا سيحصلون فقط على حوالي 3 أسابيع.. هذا ما يمكننا أن نفعله لهم".

وأتم: "لقد مررنا بفترة صعبة وتجاوزناها، وهذا جعلنا أقوى بنسبة 100 %، الموسم الماضي كان التأهل للأبطال والحصول على المركز الثالث أمرًا لا يصدق.. الآن نتطلع إلى الموسم المقبل".