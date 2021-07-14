تقارير تكشف مستقبل وردة مع باوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية يونانية، اليوم الأربعاء، أن مسيرة عمرو وردة مع ناديه الحالي باوك اقتربت من النهاية بعد مشكلته الأخيرة مع مدربه رافشان لوسيسكو، حيث قرر المحترف المصري الاتجاه لليونان لمناقشة مستقبله.

وكانت تقارير صحفية يونانية كشفت أمس الثلاثاء، أن وردة طُرد من المران بقرار من مدربه بعد الخلاف الذي نشب بينهما خلال التدريبات.

إذاعة "Sport FM" اليونانية، كشفت أن وردة من المحتمل أن يعود إلى اليونان بمفرده من أجل حسم مستقبله مع إدارة باوك.

وكشفت الإذاعة اليونانية، أن ربما وردة سيبحث عن فريق جديد يكمل فيه مسيرته بعد عودته من الإعارة في يناير الماضي قادمًا من صفوف فولوس.

ومن المقرر أن ينتهي عقد وردة مع باوك في صيف عام 2022، حيث كان الدولي المصري مدد عقده بداية من العام الجاري.

جدير بالذكر أن صاحب الـ27 عامًا لعب مع باوك في 63 مباراة في جميع المسابقات استطاع من خلالها أن يسجل ستة أهداف وصنع مثلهم.