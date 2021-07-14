بالأرقام.. كيف ظهر موسيماني أمام كايزر تشيفز ومدربه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بفلسفته التي ظهرت خلال مواجهتي صنداونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجارية، يستعد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لمواجهة كايزر تشيفز الذي اعتاد مواجهته في الدوري الجنوب أفريقي وقت أن كان مدربا لصنداونز.

ويستعد الأهلي تحت قيادة موسيماني، لمواجهة كايزر تشيفز يوم السبت المقبل (17 يوليو) على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موسمياني، أكد خلال تصريحات صحفية أن فريقه يلعب بالطريقة التي يريدها أمام منافسيه، ويفرض فلسفته في الملعب.

ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها موسيماني مع كايزر تشيفز، لكنها الثانية للأهلي أمام الفريق الجنوب أفريقي حيث سبق والتقيا مرة واحدة في مباراة السوبر الأفريقي عام 2002 وفاز الفريق الأحمر وقتها بنتيجة 4-1.

منذ تولي موسيماني تدريب صنداونز في أوائل شهر ديسمبر عام 2012، واجه المدرب الجنوب أفريقي منافسه كايزر تشيفز في 18 مناسبة، 17 منها في بطولة الدوري الجنوب أفريقي، وواحدة في نهائي كأس تيليكوم وفاز بها بنتيجة 3-1.

خلال مباريات الدوري، حقق موسيماني الفوز مع كتيبة صنداونز في 6 مباريات، تعادلا في 6 وخسر في 5 مواجهات.

أكبر نتيجة فوز لموسيماني على كايزر تشيفز كانت 3-1 وحققها في مناسبتين، الأولى في نهائي كأس تيليكوم وحقق البطولة، والثانية خلال مباراة الجولة الـ27 من الدوري الجنوب أفريقي في نسخته 15/16.