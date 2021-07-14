موسيماني يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين تحضيرًا لنهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون له، وذلك من أجل ترتيب خطة وبرنامج الفريق أثناء تواجده بالمغرب في إطار التحضير لنهائي دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وحسبما أفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن موسيماني اجتمع بالجهاز المعاون من أجل وضع خطة التحضير لمباراة يوم السبت.

ومن جانبه سيعقد المدرب محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق وذلك من أجل الحديث عن المباراة المرتقبة وأهم نقاط قوة الفريق الجنوب أفريقي، وذلك قبل أن يخوض الفريق مرانه الأول بالمغرب في تمام الساعة الثامنة على ملعب كهرماء والذي يبعد 30 دقيقة عن مقر إقامة الفريق.

وخضع وليد سليمان لاعب الفريق لجلسة استشفاء عن طريق أحد الأجهز الطبية الحديثة في طائرة الفريق أثناء الرحلة إلى المغرب بمعرفة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق.

ويتلقى وليد سليمان لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية؛ للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تمهيداً للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي.