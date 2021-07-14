موسيماني يوجه 3 رسائل لكايزر تشيفز قبل موقعة السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

صرح بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن فريقه يلعب بفلسفة، وهذا ما ظهر خلال مواجهتي صنداونز والترجي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم.

وأضاف موسيماني في تصريحات نقلتها صحيفة "iol" الجنوب أفريقية: "هناك دائمًا هدف في الأهلي وهو التسجيل، لقد سجلنا أمام صنداونز، وأيضًا سجلنا أهدافا جميلة ضد الترجي، ونلعب بالطريقة التي نريدها أمام المنافسين، ولدينا فلسفتنا".

وعن مباراة صنداونز، قال موسيماني: "في هذه المباراة لعبنا بفلسفتنا رغم أنني ليس لديّ جاستون سيرنيو أو ثيمبا زواني اللذين دربتهما في صنداونز".

وواصل المدير الفني للأهلي تصريحاته: "بطولة دوري أبطال أفريقيا مسابقة معقدة، أنت بحاجة إلى الكثير من الخبرة للفوز بها".

وأكمل: "فريق كايزر تشيفز من الممكن أن يكون خطيرا؛ فلديه لاعبو كرة قدم جيدون، وهذا هو السبب في وصولهم للنهائي".

وأنهى: "كايرز تشيفز سجل العديد من الأهداف من الضربات الرأسية، لنرى أهداف سمير نوركوفيتش الذي يسجل دائمًا من كرات رأسية وأيضًا ليوناردو كاسترو وإريك ماثوهو".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد فريق كايزر تشيفز مساء السبت المقبل على أرضية ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي سيدخل لقاء السبت وهو يسعى للفوز باللقب الأفريقي العاشر في تاريخه والثاني على التوالي.