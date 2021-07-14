ضد رونالدو ومورينيو.. تسريبات بيريز تستمر في إهانة رموز ريال مدريد

مازالت الأجواء مشتعلة بشكل كبير داخل نادي ريال مدريد الإسباني، حيث كشفت مجلة “El Confidencial” الإسبانية اليوم، مقطعًا صوتيًا جديدًا مسربًا لمحادثات رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يهين فيه نجوم الفريق الأول لكرة القدم عام 2012، وهذه المرة يظهر اسم الهداف التاريخي للفريق كريستيانو رونالدو.

وأظهر المقطع الصوتية الذي كشفته وسائل الإعلام، لرئيس نادي ريال مدريد بيريز، أهانته لكل من؛ من إيكر كاسياس، راؤول جونزاليس وانتقد وجود لويس فيجو ورونالدو (الظاهرة) ولم يشد سوى بالنجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام. (طالع تفاصيل التسريبات).

ولكن هناك تسريبات جديدة قد ظهرت ترجع إلى عام 2012 بعدما عاد بيريز إلى منصبه بثلاث سنوات ينتقد فيها، كريستيانو رونالدو، ووكيله، خورخي مينديز، بالإضافة إلى المدير الفني وقتها، جوزيه مورينيو.

ويقول بيريز عن رونالدو وفقًا للتسريب الذي اذاعته مجلة “El Confidencial: ” هو شخص مجنون، وأحمق ومريض، يعتقد نفسه طبيعيًا، لكنه ليس كذلك، وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها، ما فعله مؤخرًا ورآه العالم كله، لا أفهم سبب قيامه بهذا الأمر على الإطلاق؟”.

وأضاف: “مينديز (وكيله) لا يأمره بأي شيء، مثلما لا ينصح مورينيو بأي شيء، بدون أي عقلية، لديهما غرور كبير، كلاهما مدلل، المدرب وهو، لا يران الواقع، لأنهما يمكنهما كسب الكثير من المال، هذان أمران غير طبيعيين، لأننا نتحدث عن الكثير من المال في حقوق التسويق، الجميع يكرههما بطريقتهما وهو ما يؤثر على الإعلانات”.

واستمر بيريز في انتقاد البرتغاليين وتلك المرة ظهير أيسر الفريق السابق، فابيو كوينتراو، وقال عنه: “شخص آخر لا يفيد داخل ريال مدريد، لا يفعل أي شيء وهو ما يؤثر بالسلب على النادي، ثمل ومورينيو أحمق، ليس الأمر لأنه لا يريد اللعب، أمر غير طبيعي على الإطلاق، يقود السيارة بدون رخصة، يعاني من الضغط والمرض ولكن المدرب لا يأبه، إنه مريض، حقير”.

وأتم تصريحاته: “لقد أنفقنا 30 مليون يورو، ولم نستفد منها، لقد قام مورينيو بتلك الصفقة مع مينديز، كذلك في صفقة كارفاليو، لقد حصل خورخي على أموال من مالك تشيلسي (رومان أبراموفيتش) في تلك الصفقة، والأموال تنقل إلى سويسرا، علينا أن نعرف بعض المعلومات عن ذلك الحساب في سويسرا”.