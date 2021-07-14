النصر يُطبق نظام الأندية الأوروبية في عقود بيع لاعبيه

استقرت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، على تطبيق نظام الأندية الأوروبية في بيع عقود اللاعبين السعوديين للأندية الأخرى، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وقررت إدارة النصر وضع بند يجبر الأندية التي تشتري لاعبيها على منح العالمي 15 في المئة من قيمة انتقال أي منهم إلى نادٍ آخر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

وطبق نادي النصر ذلك البند، في عقد المهاجم فراس البريكان، حينما تم بيعه للفتح مقابل سبعة مليون ريال، من خلال تنازلهم عن الدفعة الأخيرة من قيمة انتقال علي الحسن إلى النصر بنحو خمسة مليون ريال، إضافة إلى مليوني ريال، وكذلك لاعب الوسط سعود زيدان، المنتقل حديثًا إلى الحزم.

وفي سياق متصل، طلب إدارة النصر من المدير الفني للفريق البرازيلي مانو مينيزيس، منحها تقريرًا فنيًّا بشأن ثنائي الهجوم عبد الفتاح آدم وصالح آل عباس، لتلقيها العديد من العروض بشأنهما، إذ تفضِّل الإدارة بيع الأخير خاصة وأنه يتبقى في عقد 11 شهرًا.

وأبلغت إدارة نادي النصر، 22 لاعبًا مقيدًا في كشوفاتها بالانتظام في التدريبات الجماعية بدءًا من اليوم على ملعب الفئات السنية في مقر النادي، تحت إشراف المدرب السعودي حسين مرزوق، كما منحت اللاعبين حرية الانتقال لأي نادٍ سواء عن طريق الإعارة أو انتقال نهائي، شريطة تلقي عرض رسمي من النادي الذي يرغب به.