كيف يستعد موسيماني لنهائي افريقيا أمام كايزر تشيفز؟

يستعد المدير الفني لفريق الاهلي بيتسو موسيماني، لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق كايزرتشفز، بطل جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد «مركب محمد الخامس» بمدينة كازابلانكا.

وحرص موسيماني على دراسة فريق كايزر تشيفز بالفيديو، خلال رحلة السفر من القاهرة للمغرب، كما شاهد لقطات مجمعة لبطل جنوب أفريقيا؛ من أجل مذاكرة خصمه جيدًا والتعرف على نقاط القوة والضعف فيه.

كما وضع المدرب الجنوب افريقي، برنامج الاهلي في اليوم الأول، بعد أن وصلت بعثة الأهلي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس الثلاثاء، بعد رحلة طيران استغرقت نحو خمس ساعات و15دقيقة، قبل أن تستقل حافلة لمدة 45 دقيقة من المطار إلى مقر الإقامة.

وعقد موسيماني جلسة خاصة مع جهازه المعاون، من أجل وضع خطة وبرنامج الفريق خلال تواجده بالمغرب، كما ناقش ترتيبات وبرنامج الفريق؛ استعداداً للنهائي الإفريقي، وتناول لاعبو الأهلي وجبة الإفطار صباح اليوم الأربعاء، في مقر فندق الإقامة، وبعد تناول الإفطار خلدوا للراحة.

ويلقي موسيماني أول محاضراته مع لاعبي الفريق في مقر إقامة الأهلي بالدار البيضاء عصر اليوم الأربعاء؛ ويتحدث خلال المحاضرة عن الترتيبات والأمور الخاصة بالمباراة المرتقبة.

ويخوض الاهلي مرانه الأول بالمغرب في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب «كهرماء» الذي يبعد نحو 30 دقيقة من مقر إقامة الفريق بالدار البيضاء.