الأسبوع المُقبل | إعلان جدول الدوري السعودي والمسابقات تتمسك بالمعيار التاسع

استقر الاتحاد السعودي لكرة لقدم برئاسة ياسر المسحل، على إعلان جدول مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجديد 2021-2022، الأسبوع المقبل، على أن ينطلق الدوري يوم 12 من أغسطس.

وعكفت لجنة المسابقات برئاسة أحمد الراشد، على إعداد جدول مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وفق المعايير المتبعة قبل صدوره، مع التمسك بالمعيار التاسع، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

ويفيد المعيار التاسع بعدم إقامة مباراتين من مباريات الديربي أو الكلاسيكو في جولة واحدة لأندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، دون ذكر اسم نادي الشباب، وهو الأمر الذي أثار غضب مسؤولي الليث الأبيض.

وأثار المعيار التاسع حفيظة الشبابيين برئاسة خالد البلطان ، بعد أن تم استبعادهم من الأندية الأربعة الكبار، مما حداهم إلى توجيه خطاب رسمي إلى الرابطة، أبدوا فيه عن تحفظهم على المعيار التاسع.

من جانبه أكد رئيس لجنة المسابقات برابطة دور المحترفين، أحمد الراشد، أنهم يكنّون في الرابطة كل التقدير والاحترام لكافة الأندية، ومن بينها الشباب ورجالاته ونجومه، موضحا أن العمل على إنهاء جدول مباريات المحترفين يسير على قدم وساق وفق المعايير المتبعة للموسم الثالث على التوالي.

وأوضح أنه لا صحة إطلاقًا لإلغاء أحد هذه المعايير، وسيتم إعادة النظر في المعايير الموسم المقبل مع الأندية، كما نوّه إلى أن الرابطة تلقت بالفعل خطابًا رسميًا من نادي الشباب، تحفظ خلاله على هذا المعيار، وأن الرابطة بدورها ردت على الخطاب، مشيدًا في الوقت نفسه بنموذجية واحترافية ما جاء فيه، وبأنه لم يتم إقحام اسم أي الأندية.