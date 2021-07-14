الميركاتو الصيفي 2021 | ملياردير تشيلسي يفتح خزائنه من أجل التعاقد مع هالاند

فتح مالك ناي نادي تشيلسي أبراموفيتش خزائنه من أجل تكثيف العمل الخاص بتدعيم الفريق في الميركاتو الصيفي 2021، بعد انتهاء بطولة يورو 2020، وخاصة بالحصول على خدمات هداف بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند.

وهناك الكثير من الخيارات التي كان توماس توخيل يتطلع إليها حيث يرغب في التعاقد مع أول لاعب له منذ وصوله كمدرب في يناير.

وفي الفترة القصيرة التي قضاها في منصبه ، فاز بدوري أبطال أوروبا في جهد رائع لكن العمل يبدأ مرة أخرى مع الموسم الجديد.

وتتمثل إحدى الأولويات الرئيسية في وصول مهاجم مع نجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند الذي يعد على رأس قائمة أماني توخيل ، لكن هناك صعوبة الابتعاد عن فريق الدوري الألماني.

وأكدت التقارير بأن تشيلسي قد تلقى سعر اللاعب والذي يبلغ حوالي 150 مليون جنيه إسترليني مع تزايد الاهتمام بالمهاجم النرويجي المميز.

ووفقًا لصيحة بيلد ، فقد وفر مالك البلوز أبراموفيتش الأموال اللازمة للتعاقد مع الهداف النرويجي.

وتشير التقارير بأن الملياردير الروسي مستعد لدفع اي مبلغ للحصول على صفقة هالاند في الميركاتو الصيفي 2021.

ومن أجل تمويل التعاقد مع هالاند ،بات تشيلسي مستعدًا لبيع الثلاثي كالوم هدسون أودوي ، حكيم زياش وتامي أبراهام.

وفقًا لصحيفة بيلد مع الإشارة إلى أن البلوز يمكن أن يربحوا حوالي 90 مليون جنيه إسترليني من وراء هذه المبيعات.

ويبدو أن أبراهام هو الأكثر احتمالاً للرحيل ، الأمر الذي سيترك تشيلسي مع تيمو فيرنر فقط كمهاجمهم الوحيد.