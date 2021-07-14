صفقات الاهلي | صورة.. أمير توفيق يتواجد بالمغرب لإنهاء صفقة سفيان رحيمي

حرص مدير التعاقدات بالنادي الاهلي أمير توفيق، ورئيس النادي محمود الخطيب ونائبه العامري فاروق وأعضاء مجلس الإدارة طارق قنديل وخالد مرتجي ومحمد سراج الدين، على السفر مساء الأمس الثلاثاء، مع بعثة فريق الكرة إلى المغرب، لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وترأس محمود الخطيب بعثة الأهلي وسافر معه أمير توفيق، من أجل مؤازرة الفريق، وفتح خط المفاوضات مع الرجاء المغربي للتعاقد مع مهاجم الفريق سفيان رحيمي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وطارت بعثة الاهلي إلى المغرب لخوض المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على استاد «مركب محمد الخامس» في مدينة كازابلانكا.

ويسعى النادي الاهلي للتعاقد مع المغربي سفيان رحيمي، بناء على طلب المدير الفني بيتسو موسيماني بعد أن أبدى إعجابه به ورغبته في تدعيم الخط الهجومي للمارد الأحمر، من أجل المنافسة على جميع البطولات الموسم المُقبل.

وتألق سفيان رحيمي مع الرجاء المغربي هذا الموسم وقاد فريقه للتتويج ببطولة الكونفيدرالية الافريقية بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين مقابل هدف، وسجل خلال البطولة 5 أهداف منهم هدفين من ضربات الجزاء.

كما ينافس على هداف البطولة المحلية الدوري المغربي، إذ يأتي في المركز الثالث برصيد 12 هدف، يسبقه زميله بالفريق الكونغولي بين مالانجو برصيد 14 هدف، بينما يتربع أيوب الكعبي على عرش صدارة الهدافين برصيد 15 هدف.

وكان الاهلي فتح خط المفاوضات مع الرجاء حينما تواجدت بعثة الفريق بالقاهرة لخوض ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية، لكنها لم تكتمل بسبب مغالاة النادي المغربي في طلباته المادية.