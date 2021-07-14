مذبحة في النصر.. 22 لاعبًا خارج أسوار العالمي

استقرت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، على رحيل 22 لاعبًا خلال الميركاتو الصيفي 2021، وذلك بعد انطلاق المعسكر الاعدادي للعالمي في بلغاريا، في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد.

وأبلغت إدارة نادي النصر، 22 لاعبًا مقيدًا في كشوفاتها بالانتظام في التدريبات الجماعية بدءًا من اليوم على ملعب الفئات السنية في مقر النادي، تحت إشراف حسين مرزوق المدرب السعودي.

ومنحت إدارة نادي النصر اللاعبين حرية الانتقال لأي نادٍ سواء عن طريق الإعارة أو الانتقال النهائي، شريطة تلقي عرض رسمي من النادي الذي يرغب به، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

وضمت القائمة كل من: خالد الشويع وسلطان العنزي وبندر درويش وسامر المحيميد وفواز المطيري وماجد قشيش ومحمد دغريري ونواف المطيري وفرج الغشيان وخالد الغوينم وعبد المجيد عباس ونواف الفرشان وعلي يحيى وعبد الرحمن الشنار وأسامة البواردي وعبد الله الشنقيطي ورائد أزيبي وريان المفرح وعبد الله الشهري وعبد الرزاق المحبوب وعبد الرحمن الزير ونواف العصيمي.

ومن المنتظر أن يناقش أغلب اللاعبين، مع إدارة الاحتراف في النادي خلال الـ 48 ساعة المقبلة العروض المقدمة لهم سواء من الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية.