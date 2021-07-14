شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بفندق الإقامة بالمغرب وأول مران على ملعب "كهرماء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أول محاضراته مع لاعبي الفريق في مقر إقامة الأهلي بالعاصمة المغربية الدار البيضاء عصر اليوم ،الأربعاء، استعداداً للنهائي الأفريقي.

ووصلت بعثة الأهلي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس بعد رحلة طيران أستغرقت نحو خمسة ساعات و15 دقيقة قبل أن تستقل حافلة لمدة 45 دقيقة من المطار إلى مقر الإقامة .

ويناقش موسيماني مع لاعبي الفريق في محاضرة اليوم عدة ترتيبات وأمور خاصة بمباراة النهائي الأفريقي المرتقبة.

وتناول لاعبي الأهلي وجبة الإفطار صباح اليوم ، الأربعاء، في مقر فندق الإقامة وبعد تناول الأفطاء خلدوا للراحة نتيجة الرحلة الشاقة من القاهرة للمغرب أمس.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول بالمغرب في الثامنة من مساء اليوم ، الأربعاء،بملعب "كهرماء" الذي يبعد نحو 30 دقيقة من مقر إقامة الفريق بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

ووصلت بعثة الأهلي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس بعد رحلة طيران أستغرقت نحو خمسة ساعات و15 دقيقة قبل أن تستقل حافلة لمدة 45 دقيقة من المطار إلى مقر الإقامة .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء السبت المقبل بإستاد محمد الخامس في المغرب.