شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجي أكا يعود للصورة مجددا داخل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الايفواري سيرجي أكا لاعب وسط الجونة للصورة مجددا داخل نادي الزمالك لتدعيم خط وسط الفريق في الموسم المقبل، بعدما تألق اللاعب مع فريقه في الموسم الحالي.

وكان أكا ضمن المرشحين لتدعيم وسط الزمالك الفترة الماضية، الا ان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون كان يفاضل بين لاعب وسط مصري او اجنبي، وتم الاستقرار داخل الجهاز الفني علي ان يكون لاعب الوسط اجنبي في ظل عدم وجود لاعب مصري مميز يمكنه تعويض رحيل التونسي الدولي فرجاني ساسي والذي انتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام غزل المحلة، المقرر إقامته يوم 3 أغسطس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيستأنف الفريق الأبيض تدريباته بداية من أيام 16 حتى 19 من شهر يوليو الجارى، ثم يحصل الفريق على إجازة يوم 20 من الشهر الجارى، وبعدها يدخل الفريق الأبيض مُعسكرًا مغلقا فى الإسكندرية، بداية من يوم 21 من شهر يوليو الجارى، على أن يخوض الفريق مباراتين وديتين فى الإسكندرية يومى 26 و29 من الشهر نفسه.

عقب مواجهة غزل المحلة،سيكون الزمالك لديه مباراة أمام الاتحاد السكندرى، والمقرر إقامتها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ثم يواجه أسوان، على ستاد بتروسبورت فى منافسات كأس مصر يوم 9 من الشهر نفسه، ومن ثم مباراته أمام الإسماعيلى فى الإسماعيلية، والمحدد لها يوم 12 من الشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من المسابقة المحلية.