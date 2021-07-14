شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح أبو القاسم لحمل علم مصر فى افتتاح أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح علاء أبو القاسم البطل الأوليمبى الحاصل على فضية أولمبياد لندن فى سلاح الشيش مرشحا بقوة لحمل على مصر فى إفتتاح أولمبياد طوكيو .

و دخل أبو القاسم الترشيح بقوة فى ظل إحتمالية أن تكون هذه الدورة الأولمبية الأخيرة للاعب ، و معه أحمد الأحمر نجم منتخب اليد الذى أعلن إعتزال اللعب الدولى عقب الدورة الأولمبية ، بالإضافة إلى هداية ملاك بطلة التايكوندو فى ظل النداءات بظهور عنصر نسائى لتمثيل مصر فى حفل الإفتتاح .

وعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، وحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ونوكى ماساكى سفير اليابان بمصر، مؤتمرا صحفيا فى السادسة بأحد الفنادق بمصر الجديدة، للإعلان عن ما تم إنجازه من قبل الاتحادات الرياضية من خلال الخطط التى تم وضعها منذ خمس سنوات فى طريق التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وحضر المؤتمر مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المختلفة وبعض اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو والمتواجدين فى مصر حاليا، حيث يتواجد عدد من اللاعبين خارج مصر لإقامة معسكرات خارجية قبل التوجه لطوكيو للمشاركة فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، بجانب حضور عدد من الشخصيات الرياضية من مسئولى الأندية والشخصيات العامة والإعلامية.

وشهد المؤتمر الإعلان عن الزى الرسمى والرياضى لبعثة مصر الذى ستشارك به البعثة فى أولمبياد طوكيو، وأيضا عرض خطط الاتحادات الرياضية التى سبقت التجهيز لأولمبياد طوكيو وعرض ما تم إنجازه من كل اتحاد خلال السنوات الماضية حتى الوصول إلى أولمبياد طوكيو.