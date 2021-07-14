شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى "يذاكر" كايزر تشيفز فى رحلة المغرب ويناقش خطة النهائى مع معاونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على متابعة فريق كايزر تشيفز خلال رحلة السفر من القاهرة للمغرب قبل مواجهة الفريقين في نهائي أفريقيا. وشاهد بيتسو موسيماني لقطات للفريق الجنوب أفريقي خلال رحلة السفر من أجل "مذاكرة" كايزر جيداً والتعرف على نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء السبت المقبل بإستاد محمد الخامس في المغرب. ووصلت بعثة الأهلي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس بعد رحلة طيران أستغرقت نحو خمسة ساعات و15 دقيقة قبل أن تستقل حافلة لمدة 45 دقيقة من المطار إلى مقر الإقامة .

وعقد بيتسو موسيماني جلسة خاصة مع جهازه المعاون في الفريق من أجل وضع خطة وبرنامج الفريق خلال تواجده بالمغرب قبل نهائي أفريقيا.

وحرص المدير الفني على التحدث مع جهازه المعاون في مقر إقامة الأهلي بفندق الإقامة بالعاصمة المغربية الدار البيضاء ، وناقش المدير الفني مع جهازه المعاون ترتيبات وبرنامج الفريق استعداداً للنهائي الأفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء السبت المقبل بإستاد محمد الخامس في المغرب.

ووصلت بعثة الأهلي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس بعد رحلة طيران أستغرقت نحو خمسة ساعات و15 دقيقة قبل أن تستقل حافلة لمدة 45 دقيقة من المطار إلى مقر الإقامة .