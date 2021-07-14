شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. كيف يفكر الأهلى فى ملف لاعبيه الأجانب؟.. التعاقدات الجديدة والراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ملف اللاعبين الأجانب هو واحد من أهم الملفات على مائدة لجنة التخطيط بالأهلي، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على الرغم من خوض الفريق مواجهة في منتهى الأهمية، عندما يواجه كايزر تشيفز الجنوب افريقي يوم السبت المقبل في المغرب بنهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقالت مصادر لـ ”الخليج 365” إن إدارة الأهلي استقرت بشكل نهائي على التعاقد مع جناح أجنبي سيكون بديلاً للزامبي والتر بواليا، والذي يعد أول الراحلين من اللاعبين الأجانب عن صفوف الفريق، ووجهته الأقرب حتى الآن هي الدوري الكويتي، في الوقت ذاته يُفاضل الأهلي بين أكثر من لاعب أجنبي يُجيد في مركز الجناح أبرزهم لويس ميكويسوني لاعب سيمبا التنزاني والارجوياني سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي.

ولكن السؤال الأهم هل يتعاقد الأهلي مع لاعب أجنبي أضافي ؟.. الإجابة غير واضحة حتى هذه اللحظة والأمر مرتبط بتلقى واحد من الثنائي المالي اليو ديانج أو النيجري جونيور أجاي عروض مغرية، حيث توافق الإدارة الحمراء على رحيل أياً منهم ولكن بمقابل مادي يرضي طموحات الإدارة الحمراء، واستقرت إدارة الأهلي على التعاقد مع صانع العاب أجنبي حال الموافقة على رحيل أجاي، فيما سيتم التعاقد مع لاعب وسط حال الموافقة على رحيل اليو ديانج، وتُفضل إدارة الأهلي التعاقد مع لاعب وسط مهاجم حال رحيل ديانج ليكون بديلاً لعمرو السولية، خاصة وأن مركز الوسط المدافع يتواجد فيه الثنائي حمدي فتحي وأكرم توفيق كما يُجيد اللعب في هذا مركز لاعب الوسط المدافع أكثر من لاعب اخر أبرزهم رامي ربيعة.