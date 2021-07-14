شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة استشفاء لـ وليد سليمان فى رحلة المغرب قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجلسة استشفاء عن طريق أحد الأجهزة الطبية الحديثة في طائرة الفريق خلال سفر الأهلي من القاهرة إلى المغرب.

وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي على خضوع وليد سليمان لهذه الجلسة العلاجية التى استغرقت قرابة 30 دقيقة للمساعدة في تأهيل وعلاج اللاعب من إصابته الأخيرة.

ويعاني وليد سليمان من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، ويؤدي برنامج تأهيلي الفترة الحالية تمهيداً للتعافي والعودة للتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء السبت المقبل بإستاد محمد الخامس في المغرب.

يخوض الأهلي أول مران اليوم في المغرب تمهيداً لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقرر لها السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء ويتدرب الأهلي في الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، التاسعة بتوقيت القاهرة، ووصلت بعثة الأهلي المغرب مساء أمس على متن طائرة خاصة لخوض النهائي الأفريقي المرتقب الذي يأمل الأهلي في الفوز به من أجل حصد النجمة الأفريقية العاشرة.