شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحفظ على تعديل موعد مباراة الزمالك وأسوان فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة أنها ترفض تماما تعديل موعد مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائى كأس مصر وأكد مسئولو اتحاد الكرة إنه من الصعب تعديل الموعد، خاصة وأن اتحاد الكرة يعمل على إنهاء أكبر عدد من المباريات فى مختلف البطولات على أمل إنهاء الموسم فى أقرب وقت ممكن.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه على جميع الأندية أن تدعم اتحاد الكرة من خلال عدم الاعتراض على المواعيد والجدول، والحالة الوحيدة لتعديل الجدول هى عبور المنتخب الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو الذى يقام 31 يوليو الجارى، ووقتها سيتم تغيير الجدول بالكامل.

نفى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك الأخبار التى نشرت عن اتصال جرى بينه وبين رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، وقال: "لم نتفق على شيء ولم نتحدث من أساسه".

وأضاف فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى للزمالك، أن هذه الأخبار عارية من الصحة، وأن موقف الزمالك واضح وثابت من خلال البيان الذى أصدره بشأن طلب تعديل موعد مواجهة أسوان فى بطولة الكأس.

وقال لبيب: "لو تم أى اتصال مع اتحاد الكرة سنعلن ذلك فى حينه دون مواربة لأن مصلحة الزمالك لدى اللجنة المكلفة بإدارة النادي فوق أي اعتبار".