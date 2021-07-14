هل يكسر بدر بانون عقدة المغاربة مع القطبين ويتوج بدورى الأبطال؟

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القاهرة - سامية سيد - يستعد المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى، لكسر عقدة اللاعبين المغاربة مع القطبين الأهلى والزمالك بالتتويج بدورى أبطال أفريقيا عندما يلتقى الأهلى مع كايزر تشيفز السبت المقبل.

ويواجه النادى الأهلى في التاسعة مساء السبت المقبل، فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقيا، في إطار المباراة النهائية في بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها في ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

ويأمل بدر بانون في أن يكون أول لاعب مغربى يتوج بلقب دورى أبطال أفريقيا مع القطبين بعدما لم ينجح أي لاعب قبله في الحصول على اللقب.

ويعد وليد أزارو مهاجم الأهلى السابق، أكثر اللاعبين الذين كانوا قريبين من التتويج بهذا اللقب إلا أنه خسر النهائى مرتين متتالين مع النادى الأهلى أمام كل من الوداد والترجى التونسى.

كما فشل المغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم مع الزمالك في خطف اللقب بعد الخسارة أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف في الموسم الماضى.

ويسعى الأهلى لمواصلة حصد البطولات بالتتويج باللقب العاشر في تاريخه أمام كايزر تشيفز والعودة مجددا لكأس العالم للأندية للموسم الثانى على التوالي بعدما حقق اللقب الموسم الماضى على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الأهلى قد هزم كايزر تشيفز 4-1 في مباراة كأس السوبر الإفريقية 2002، ويأمل بطل مصر التاريخي في تكرار انتصاره الساحق على كتيبة الأماكوتشي في نهائي دوري الأبطال 2021.