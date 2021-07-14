شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بألمانيا تستقبل منتخب الطائرة الباراليمبى استعدادا لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت السفارة المصرية فى ألمانيا على توفير كل الإمكانيات لاستقبال ببعثة منتخب الطائرة البارلمبى خلال تواجدها استعدادا لمواجهة ألمانيا الخميس ضمن الاستعدادات لاولمبياد طوكيو المقبلة .

وكشف إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى الباراليمبى للكرة الطائرة ورئيس البعثة فى أولمبياد طوكيو عن حرص خالد جلال السفير المصرى بألمانيا على تكليف كريم مزروع سكرتير ثان السفارة المصرية باستقبال منتخب مصر فى مطار برلين نيابة عنه، وذلك خلال المعسكر المشترك مع المنتخب الألماني المحدد له الفترة من 13 حتى 19 يوليو الجارى .

كما أشاد مسعد العيوطى المدير الفنى للمنتخب المصرى بمقر إقامة المعسكر، حيث يعتبر مقر كل المنتخبات الأولمبية والبارالمبية التى ستشارك بطوكيو.

ويمثل الفريق المصرى كل من هشام صلاح وأشرف زغلول وعبدالنبى حسن ومحمد الحناوى وصلاح عطا وحسام مسعود والسيد موسى وأحمد خميس وأحمد فضل ومطاوع أبو الخير ومحمد سعد وأحمد عبدالفتاح.

المدير الفنى مسعد العيوطى والمدرب العام محمد بشير والمدرب طاهر البهائي وطيب الفريق دكتور هاجد العنتبلى ويرأس البعثة إيهاب حسنين.