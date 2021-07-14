شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يدخل قائمة المرشحين لتدعيم الزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عمر كمال عبد الواحد لاعب المصرى البورسعيدى ضمن قائمة المرشحين للانضمام لنادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تألق اللاعب مع فريقه فى الموسم الحالى.

وتحدث بعض الوسطاء مع اللاعب حول إمكانية انضمامه لفريق الزمالك فى الصيف المقبل، إلا أن اللاعب رفض الحديث عن أى مفاوضات خلال الفترة الحالية لحين انتهاء الموسم مع فريقه، حيث ينافس المصري علي المركز الثالث في الدورى للتأهل الي الكونفيدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

من ناحية أخرى شهدت الانتقالات الشتوية الماضية لجوء نادى الزمالك لرحيل أكثر من لاعب على سبيل الإعارة، للحصول علي فرصة المشاركة مع فريق آخر، في ظل صعوبة مشاركتهم مع الأبيض مع إمكانية عودة المميزين منهم بعد إثبات الذات خلال فترة الإعارة.

وشهدت الفترة الماضية دراسة الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون موقف المعارين ومستواهم مع الأندية التى انتقلوا إليها لتحديد من أحق بالعودة إلى ميت عقبة مرة أخرى.

ويمتلك الزمالك قائمة من المعارين تضم كلا من محمد أوناجم للوداد المغربي، والإيفواري رزاق سيسيه والحارس الناشئ محمد صبحي للاتحاد السكندري ومصطفي فتحي إلى سموحة وكريم بامبو إلى البنك الأهلي وعمر السعيد إلى الجونة، بخلاف مصطفي محمد المعار لمدة موسم ونصف إلى جالطا سراي التركي.

وبعيدا عن مصطفي محمد الذى رحل للاحتراف بنية البيع استقر جهاز الزمالك بنسبة كبيرة على عودة 3 لاعبين من المعارين لقائمة الفريق في الموسم المقبل، بينما لم يستقر الجهاز علي مصير 3 لاعبين آخرين مع الانتظار لتحديد القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.

واستقر جهاز الزمالك علي عودة محمد أوناجم ومصطفي فتحي والحارس محمد صبحي لقائمة الفريق بالموسم الجديد، بينما لم يحسم مصير الثلاثي رزاق سيسيه وعمر السعيد وكريم بامبو بشكل نهائي.

وكان رزاق سيسيه ضمن المرشحين بقوة للعودة لقائمة الزمالك قبل تعرضه للإصابة مع الاتحاد، وتأكد غيابه عن الملاعب لعدة شهور، بينما بدأ الثنائي عمر السعيد وكريم بامبو رحلة الإعارة مع الجونة والبنك الأهلي بشكل قوي قبل تراجع مستواهما ليتم تأجيل حسم مصير الثنائي لنهاية الموسم.