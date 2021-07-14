شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يستمر فى قيادة الجبهة اليمنى للأهلى بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على استمرار الدفع بأكرم توفيق فى قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر خلال مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل، لاسيما بعد تألق اللاعب فى الفترة الأخيرة ونيل ثقة الجهاز الفنى.

ورغم عودة محمد هانى الظهير الأيمن وجاهزيته للمشاركة فى المباريات بعد تعافيه التام من إصابة الشد فى العضلة الأمامية، إلا أن موسيمانى يفضل الدفع بأكرم توفيق الذى نجح فى كسب ثقة الجهاز الفنى باعتباره يتميز فى التغطية الدفاعية واللعب فى المواجهات المباشرة لاعب ضد لاعب عن هانى، لذا يتمسك الجهاز الفني بمنح الفرصة لأكرم عن هاني.

وعقد موسيماني جلسات مع أكرم طالبه فيها بضرورة التركيز والتحلي بالهدوء في النهائي الأفريقي وضرورة التعامل بتوازن بشأن أدواره الدفاعية والهجومية، وأن يتحلى بالأداء الرجولي الذي ظهر عليه في المباريات الماضية.

ولا يوجد اتجاه لدى الجهاز الفني في استبدال أكرم توفيق لثقة الجهاز الفني في اللاعب وقدرته على تنفيذ التكتيك المطلوب منه داخل الملعب سواء في التغطية الدفاعية أو التقدم لأداء الزيادة الهجومية وإرسال الكرات العرضية للخط الأمامي.