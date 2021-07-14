شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يخوض 10 وديات خلال فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق إنبى 10 مباريات ودية فى فترة التوقف الجارية، استعدادا لاستئناف الدورى الممتاز بداية الشهر المقبل، حيث يرغب حلمى طولان المدير الفنى لإنبى فى استغلال عدم إقامة مباريات رسمية فى تجهيز البدلاء والمصابين حتى يكونوا جاهزين للمشاركة مع الفريق.

وجاء برنامج المباريات الوديه لفريق إنبي كالتالي :

الأربعاء14/7مع فريق مجمع من الدرجه الاولي

الخميس15/7 مع البنك الاهلي

السبت17/7 مع فريق مجمع قسم ثاني

الأحد18/7 مع ابوكبير الشرقية

الخميس22/7 جارٍ الاتفاق مع احد الفرق

الجمعه23/7 مع غزل المحلة

الثلاثاء27/7 مع الاتفاق السعودي

الأربعاء28/7 مع الانتاج الحربي

السبت31/7 مع المقاولون العرب بالمقاولون الساعه 5

الأحد 1/8 جارٍ الاتفاق مع احد الفرق

تقام المباريات ببتروسبورت