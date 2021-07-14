شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. اسكواش وملاكمة وفروسية.. نجوم الكرة مواهب متعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الأسرار التي لا نعرفها عن نجوم الساحرة المستديرة، خاصة فيما يتعلق بحياتهم خارج المستطيل الأخضر، ومهارتهم المختلفة في الرياضات الأخرى، والتي يلجؤون إليها كنوع من الترفيه مبتعدين عن كرة القدم بأجوائها المعتادة وضغوطها.

وفي عالم الرياضات الأخرى أظهر نجوم الكرة الكثير من المواهب، حيث برزت موهبة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومحمد بركات نجم الأهلي السابق، وحازم إمام نجم الزمالك الأسبق، في قيادة الدراجات سواء الهوائية أو النارية.

كما أظهر الصقر أحمد حسن، مهارة خاصة في لعب الملاكمة، بعدما ظهر في صورة له يخوض مباراة خاصة مع الفنان أحمد السقا، وبدت علامات التحفز على الثنائي.

أما ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، فظهر داخل أحد ملاعب الاسكواش ممسكاً بالمضرب والكرة بعدما خاض مباراة قوية مع زملائه بالفريق الأحمر، ليضيف موهبة جديدة إلى مواهبه الكروية على المستطيل الأخضر.

وظهر أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطني، يقوم برفع الأثقال على طريقة أبطال ألعاب القوى، كما ظهر في صورة أخرى على ظهر أحد الخيول متقمصاً دور الفارس برفقة أحد أصدقائه.



احمد حسن والسقا



احمد حسن



حازم امام 2



حازم امام



رمضان صبحي وصالح جمعة



صالح جمعة ورمضان



كوكا (1)



كوكا (2)



محمد بركات 2



محمد بركات



محمد صلاح